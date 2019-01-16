عطلة نهاية هذا الأسبوع حافلة بالفعاليات المشوقة والعروض الترويجية

المصدر: البيان الإلكتروني

سيكون زوّار وسكّان دبي على موعد مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي خلال عطلة نهاية كل أسبوع من الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق. وتعرض مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) قائمة بأفضل العروض الترويجية والأنشطة التي ستشهدها المدينة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

• "مهرجان الشارع" في دبي مول

يستضيف دبي مول نخبة من ألمع فناني الشارع الموهوبين لتقديم عروض حية ضمن الدورة الأولى من "مهرجان الشارع"، ويستمتع زوّار المول بهذه العروض الترفيهية الممتعة التي تناسب جميع أفراد العائلة والتي انطلقت في 10 يناير وتستمر على مدار 10 أيام. ويشارك في هذه الفعالية 22 فرقة متجولة تؤدي أكثر من 500 عرض حي داخل المول أو في ممشى الواجهة البحرية. وتشمل العروض؛ عرض "سترينج فروت"، ورقص فرنسي تحت اسم "سربرايز إيفكت"، بالإضافة إلى عرض "ثيكر فون زيارنو" للفنانة البهلوانية الأسترالية، وعرض للرسام "جون هيكس"، وسيرك الشارع بالقرب من شلال المول.

• العرض الدولي الأول: عودة جنون 2019

بعد فراقٍ دام 13 عاماً، سوف يجتمع ثلاثي فرقة جنون، إحدى أشهر فرق الروك في باكستان، من جديد لتقديم حفل غنائي منتظر هو الأول في تاريخ الفرقة في دبي، حيث سيعود كل من علي عظمت وسلمان أحمد وبرايان أوكونيل معاً لتقديم جولة عالمية ستكون أولى محطاتها في استاد سوق دبي الحرة للتنس يوم 18 يناير. تبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً، وسيتم فتح الأبواب للضيوف اعتباراً من الساعة 7:00 مساءً.

• ركوب قطار المغامرة

يمكن للعائلات التي تبحث عن البهجة والتشويق الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع حافلة من خلال تذكرة دبي للحدائق الترفيهية. يمكن شراء هذه التذكرة عبر الإنترنت أو من مكاتب الاستقبال، وتمنح حاملها خصومات على أسعار الدخول مسبقة الدفع إلى أفضل الحدائق الترفيهية في أنحاء الإمارة، والاستمتاع بتجارب مميزة بما في ذلك آي إم جي عالم من المغامرات، وليجولاند. وبفضل التوفير الذي يصل إلى 50 في المئة، فإن هذه التذكرة هي الطريقة المثلى لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمرح مقابل قيمة لا تضاهى.

• انعكاسات دبي

"انعكاسات دبي" هو نصب فنّي معاصر عالي التقنية وحافل بالمرايا مستوحى من كتابٍ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. سيضيء هذا النصب التفاعلي "سيتي ووك 2" من مراس طوال فترة مهرجان دبي للتسوق. ويحفّز هذا العمل الفني المكعب المشاهدَ على التأمل في السعادة والإيجابية، وهو بلا شك معلمٌ يستحق الزيارة من الزوار والسكان على حد سواء.

• فنون وأضواء دبي

"فنون وأضواء دبي" هو نصب فني آخر يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ويقدّم مشهداً رائعاً من الضوء والحركة في ساحة حديقة البرج (برج بارك بلازا) في وسط مدينة دبي. هذه التحفة الفنية هي من ابتكارات جورج تيلوس، أحد أشهر المصممين العالميين (ويعمل في فرانكفورت وأثينا)، حيث تقدّم للزوار عرضاً ساحراً يبهر الأبصار.

• أرض عجائب الجمال من تشارلوت تيلبيري

يمكن لعشاق منتجات التجميل زيارة دبي مول من أجل شراء مجموعة "بيلو توك" الحصرية التي أطلقتها علامة مستحضرات التجميل المفضلة لدى المشاهير "شارلوت تيلبيري"، حيث ستتاح لمحبي الجمال استكشاف عالم شارلوت تيلبيري الساحر اعتباراً من 18 يناير في جناح "بيلو توك بلاي غراوند" مع فرصة شراء أحدث المنتجات من المجموعة الجديدة.

• فرص مضاعفة للفوز في أمسيات الألعاب النارية

تنظم وجهات ذا بييتش والسيف ولا مير ودبي فستيفال سيتي وخور دبي كل مساء خميس وجمعة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق عروضاً ساحرة من الألعاب النارية ستبهر الجمهور، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً. وفضلاً عن تلك العروض الرائعة، يُمكن للجماهير الاستمتاع بالعديد من الصفقات الحصرية والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية الخاصة في العطلات الأسبوعية خلال المهرجان. إلى جانب ذلك، ومقابل كل 200 درهم إماراتي يتم إنفاقها في أيّ من وجهات الإطلالة البحرية من مراس خلال أمسيات الألعاب النارية، سواءً على التسوق أو تناول الطعام أو الألعاب، يمكن للضيوف مضاعفة فرصهم في الفوز بواحدة من 30 بطاقة هدية من مراس أسبوعياً قيمة كل منها 5,000 درهم. كما سيتم منح 50 بطاقة هدية إضافية في الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق.