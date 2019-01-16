شاهد.. تفحم حافلة بالدار البيضاء المغربية

المصدر: البيان الالكتروني

شب حريق مهول في إحدى حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس"، وسط شارع آنفا بالدار البيضاء المغربية، مخلفا هلعا كبيرا واستنفارا أمنيا بمركز المدينة، وفق ما ذكرت صحيفة "هسبريس" الالكترونية المغربية.

واندلعت النيران بشكل كثيف في الحافلة رقم 50 التي تؤمن الرحلات الرابطة بين وسط المدينة وحي الرحمة، ظهر أمس الثلاثاء، مخلفة هلعا كبيرا في صفوف المواطنين، غير إنها لحسن الحظ لم تخلف أية ضحية.

وخلف الحادث المهول، الذي طال هذه الحافلة، أضرارا مادية كبيرة، بسبب تأخر رجال الدفاع المدني، حسب ما ذكرت هسبريس.

واستنفرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء مختلف عناصرها، إذ عملت على تأمين حركة المرور في الشارع الذي يعرف ازدحاما كبيرا في فترة الظهيرة، إضافة إلى الفضوليين الذين توافدوا لمتابعة الحريق.

وعبر المواطنون الذين عاينوا الواقعة عن غضبهم وتذمرهم من هذا الوضع، مطالبين السلطات والمجلس الجماعي للدار البيضاء بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم مع حافلات "مدينة بيس"، قبل أن يقعوا ضحايا محرقة يوما ما.