«جامعة زايد للفنون» فضاء ممتد في «السركال»

المصدر: دبي ـ وام

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، أمس، الجناح الدائم لكلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد في مجمع السركال أفينيو بدبي، حيث يحمل الجناح اسم «فضاء جناح جامعة زايد للفنون»، وسيكون بمثابة مساحة مفتوحة للجمهور، تعرض أعمالاً فنية بمشاركة طالبات وخريجات وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الفنون والصناعات الإبداعية إلى جانب المشتغلين في استضافة المعارض.

وحضر الافتتاح عبد المنعم بن عيسى السركال، مؤسس مجمع السركال أفينيو، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والدكتور كيفن بادني، عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية بالجامعة، و«فيلما توركيوت» مديرة إدارة مجمع السركال للفنون.

مساحات

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، أن هذه الخطوة تعزز حضور الشباب في المشهد الإبداعي في الدولة، من خلال استحداث مساحات متعددة تساعدهم على استكشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم الابتكارية وتطويرها، وفي الوقت نفسه تعمل على تنمية تفاعلهم وحواراتهم مع الأجيال الأخرى من المبدعين، ما يمنح الحركة الثقافية حيوية أكبر وزخماً أكثر خصوبة وتنوعاً.

وقالت: «سيساهم برنامج الجناح في تطوير حركة فنية نابضة بالحياة في الإمارات من خلال الأعمال الفنية لخريجات الكلية، ويعزز الجيل المقبل من الفنانين المحليين والمصممين والقيِّمين على المعارض وصانعي السياسات والمعلمين والمسؤولين بإدارات الفنون».

وعبرت معاليها عن اعتزازها بالإنجازات المتميزة لطالبات وخريجات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد في مجال التصميم، والتي تتوالى في تصاعد مستمر وتحظى بتقدير متزايد في مختلف الأوساط والدوائر المعنية بالإبداع الفني والجمالي، نظراً لتميزهن الأكاديمي وثقافتهن المفاهيمية المتطورة ومواهبهن الإبداعية الأصيلة.

ومن جانبه، قال عبد المنعم بن عيسى السركال: «لقد ظل التواصل مع شباب الإمارات جزءاً لا يتجزأ من عملنا في السركال أفينيو. ويعد»فضاء جامعة زايد للفنون«امتدادًا لشراكتنا الطويلة مع جامعة زايد. ونتطلع إلى الترحيب فيه بالفنانين والمصممين الطموحين وجذب جمهورنا إلى برامج تفاعلية ومحفزة للتفكير يطرحها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية الفنون والصناعات الإبداعية».

زرقة السماء

وتضمن افتتاح جناح الجامعة في «السركال أفينيو» انطلاق معرض جماعي بعنوان «استجلاء زرقة السماء»، يضم أعمالاً فنية وتصاميم إبداعية لكوكبة من طالبات وخريجات كلية الفنون والصناعات الإبداعية تضم عائشة حاضر، وجمانة الهاشمي، وميثاء عبد الله، ومريم عيسى الفهيم، وميرا الحميلي، ونرجس نور الدين، وروضة الكتبي، وشيخة الكتبي.

وتم في المعرض، للمرة الأولى، عرض التصميم «112 درجة» الذي فازت عنه الطالبة علياء ناصر البريكي بجائزة أفضل تصميم وظيفي لقطعة أثاث في مسابقة نظمها مصنع «فيجن» لصناعة الأثاث في أبوظبي لهذا العام، وذلك خلال مساق في تصميم الأثاث قام بتدريسه لهن د. ماركو سوسا الأستاذ المشارك ولينا أحمد الأستاذة المساعدة كجزء من تخصص التصميم الداخلي في الكلية بفرع الجامعة بأبوظبي.