قنوات الفجيرة توقع اتفاقيتي تعاون مع «الوطنية للإعلام» بمصر و«دي إم سي»

المصدر: الفجيرة - البيان

وقع وفد من قنوات الفجيرة، برئاسة أمجد بدر المدير التنفيذي للقنوات، خلال زيارته إلى مصر، اخيرا، اتفاقيتي تعاون إعلامي، خلال زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، أول من أمس، حيث عقد الجانبان، أثناءها، اجتماعاً موسعاً، بحضور حسين زين رئيس الهيئة، وبحثا فيه أجدى سبل تعزيز تعاونهما، إذ وقعا اتفاق التعاون الاول مع الهيئة الذي يقضي بتبادل البث المشترك للأحداث والمناسبات التي تقام في البلدين الشقيقين.

كما وقعت قنوات الفجيرة افتاقية تعاون مشترك مع شبكة قنوات «دي إم سي» المصرية، خلال الاجتماع الذي ضم هشام سليمان رئيس شبكة قنوات «دي إم سي» المصرية، تقضي بأن يكون هناك تعاون مشترك بين المؤسستين بالمجال البرامجي والإخباري والإنتاج وتبادل الخبرات الإعلامية.

وناقش بدر وزين أجدى طرق التعاون المشترك بين الطرفين. كما بحثا آليات تعزيز التعاون الإعلامي في مختلف المجالات الإعلامية بين الجانبين، من تبادل للخبرات الإعلامية والهندسية والتدريبية.

وضم وفد قنوات الفجيرة: فاطمة يوسف مدير المحتوى الإعلامي، أحمد السماحي، عماد باسيل مدير شركة ماب المشغلة لتلفزيون وإذاعة الفجيرة، كمال عياصرة نائب مدير القنوات. وأكد أمجد بدر أن توقيع اتفاقيتي تعاون مع كل من الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة قنوات «دي إم سي»، يأتي بناء على توجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وحرصه على خلق علاقات مميزة مع مختلف الجهات الإعلامية والثقافية في الوطن العربي والعالم.