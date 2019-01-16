بدء فرز الأعمال بمسابقة التصوير ضمن «مهرجان سلطان بن زايد التراثي»

بدأت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الضوئي في "مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019"، عمليات الفرز الأولي للصور المشاركة في المسابقة التي تحمل عنوان «التراث».

وأعلنت اللجنة أن آخر موعد لتسليم المصورين مشاركاتهم، هو 26 يناير الجاري، مشيرة إلى التنوع في جنسيات المشاركين بسبب وجود عدد كبير من المصورين المحترفين المقيمين في الدولة أو الزائرين لها، ولكون الدولة واحدة من أفضل الوجهات التي تجذب عدسات الكاميرات على صعيد العالم أجمع.

وأكدت اللجنة المستوى الجيد للصور التي وصلتها حتى الآن، وحرفية مصوريها، موضحة أن مثل هذه الصور تكشف عن منافسة كبيرة بين المتسابقين. أبوظبي - وام