ياني يحيي حفلاً في أبوظبي 14 فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

يعود المؤلف الموسيقي اليوناني الحائز على الجوائز ياني إلى العاصمة أبوظبي، وذلك لإحياء أمسية موسيقية من المقرر أن تقام في قاعة دو في جزيرة ياس في 14 فبراير المقبل، ستأخذ الجمهور في رحلةٍ ساحرة من نغمات الفنان ياني، والذي وصفت موهبته «بالموسيقى التي تتحدّى جميع الاتّجاهات» وستملي معزوفاته المكان بأجواءٍ رومانسية.

إضافة إلى سحر الموقع، تتوفر في جزيرة ياس مجموعة من المطاعم والفنادق التي توفر خيارات متعددة لقضاء عطلة نهاية أسبوع لا تنسى. وكانت شركة فلاش للترفيه، قد أعلنت أخيراً، عن طرحها تذاكر الحفل، بدءاً من اليوم، حيث تبدأ أسعارها من 495 درهماً للدرجة الفضية، وتصل إلى 1295 درهماً للدرجة الماسية.