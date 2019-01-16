«مهرجان أبوظبي» يستهل فعالياته بـ«تفاهم من خلال الموسيقى»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق الفعاليات التمهيدية لمهرجان أبوظبي 2019، حيث تحيي المغنية الأمريكية حائزة «غرامي» عدة مرات، جويس دي دوناتو من طبقة «الميتزو – سوبرانو» يوم 24 يناير على مسرح قصر الإمارات، حفلاً بعنوان «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى» يحمل نداء مؤثراً لتحقيق السلام العالمي في عصرنا الحافل بالعنف والنزاعات، ويعرض للمرة الأولى في العالم العربي تمهيداً لإطلاق فعاليات المهرجان لعام 2019.

ويقدم الحفل التمهيدي لمحة عن برنامج مهرجان أبوظبي 2019، الذي سيشهد مشاركة كوكبة من الفنانين العالميين الذين سيقدمون أرقى الحفلات الأوبرالية، وأمسيات الجاز، وعروض الباليه التي تجسد رؤية المهرجان الساعية لتعزيز تناغم الثقافات العالمية.