دبي وجهة لكبار تجميليي «بيفرلي هيلز»

المصدر: دبي - البيان

تعد دبي نقطة جذب تتسابق أشهر المرافق الصحية العالمية على افتتاح فروع ومراكز تخصصية بها، تجذبهم بنية تحتية وتشريعية حديثة، كما سعت دبي وفق استراتيجيتها لتعزيز فرص مجال الرعاية الصحية المزدهر عبرها.

وفي دليل على ذلك افتتحت «مِراس» أمس، مركز «بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر إنترناشونال» الذي يضم نخبة من أشهر الأطباء في مجال العلاجات التجميلية الشاملة على مستوى العالم. ويقع المركز الجديد في عيادة «فاليانت كلينك» متعددة التخصصات في «سيتي ووك».

مواكبة

يهدف المركز إلى استقطاب الشخصيات الحريصة على مواكبة أحدث التوجهات في عالم الجمال من المنطقة وخارجها، ويقدم طاقماً طبياً يضم أكثر من 25 طبيباً ومختصاً. وسيرأس المركز الجديد في دبي الدكتور ديفيد ماتلوك، الرئيس والمدير التنفيذي والمدير الطبي للمركز في كاليفورنيا، إلى جانب جراحين رفيعي المستوى، منهم الدكتور أندرو أوردون، أحد مقدمي البرنامج الحواري «ذا دكتورز» الحائز جائزة «إيمي»، والدكتور راج كانوديا، جراح تجميل الأنف الأول في بيفرلي هيلز، والدكتور وارين لينت، الذي شارك في العديد من البرامج مثل «ديتلاين» و«غود داي لوس أنجلوس» و«إكسترا» وغيرها.

أحدث الخدمات

وباعتباره مركزاً لا مثيل له في عالم التجميل يديره أشهر الأطباء، يهدف مركز «بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر إنترناشونال» إلى تقديم أرقى وأحدث الخدمات عالمياً للعملاء العصريين والمتميزين في المنطقة. وسيستفيد المركز من البنية التحتية الفائقة والمرافق المتطورة التي توفرها «فاليانت كلينيك».

وتندرج الخدمات المقدَّمة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسة، بما في ذلك عمليات الجراحة التجميلية، مثل: شفط الدهون، وشد البطن، وترقيع الدهون، وإزالة واستبدال الزرعات، إضافة إلى خدمات طب الأسنان التجميلية، مثل ابتسامة هوليوود، والترميم المركب، وزراعات السيراميك والزركونيا، والجسور والتيجان.

نمو ملحوظ

وتعليقاً على التوجهات الإقليمية المتغيرة، قال الدكتور مارك روملر، مدير عام عيادة «فاليانت كلينيك»: «شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً ملحوظاً في الطلب على عمليات التجميل وزيادة في تقبل قبول الناس لها.

كما أن المهتمين بالسياحة الطبية والذين يتطلعون إلى الاستفادة من خدمات الجراحة التجميلية يرون أن دبي توفر تقنيات لا تضاهى وميزات الأمان والراحة، فضلاً عن كونها وجهة ترفيهية رائدة وجذابة. ويسهل موقع دبي وصول العملاء إليها من كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، إضافة إلى مناطق أوروبا وآسيا».

ارتقاء بالمظهر

وعلّق الدكتور ماتلوك بناءً على خبرته الكبيرة كجراح تجميل لأبرز المشاهير حول العالم: «تعتبر عمليات التجميل التي تتطلب تدخلاً جراحياً بسيطاً، مثل تجميل الأعضاء والبشرة والأسنان، من العمليات الرائجة التي تساعد على الارتقاء بالمظهر العام.

لم يعد الخضوع لعمليات التجميل الجراحيِّة مدعاة للحرج، فقد أصبحت رمزاً للجمال والقوة والنجاح والصحة والشباب. كما أصبحت المجتمعات أيضاً أكثر تقبلاً وانفتاحاً لعمليات التجميل، فهي تعدها جزءاً من مساعي التطور الشخصي».

1.5

وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC)، سيبلغ الإنفاق على خدمات الرعاية التجميلية في الإمارات ما يقارب 1.5 مليار درهم بحلول عام 2021، في حين من المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات الرعاية التجميلية النسائية الراقية في الدولة بنسبة 23.1% بين عامي 2016 و2021.