«دبي للعروس» ينطلق 6 فبراير بمشاركة 150 جهة عارضة

المصدر: دبي - البيان

يعود «معرض دبي للعروس»، الفعالية الأبرز لحفلات الزفاف، هذا العام بنسخته 22 إلى مركز دبي التجاري العالمي بين 6 و9 فبراير، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية، حيث يخص السيدات بطيف واسع من العروض التعليمية والترفيهية الهادفة، للاستعداد لليلة العمر أو استكشاف المزيد حول أنماط الحياة. كما يحتضن مجموعة واسعة من الأجنحة المتخصصة، التي تستعرض أحدث صيحات الأزياء والجمال والصحة والفخامة بأسعار تنافسية.

أقسام مختلفة

تشكل «سيكريت جاردن» (الحديقة السرية) المنصة الرئيسة في المعرض وتقع في جناح العرائس، حيث ستستضيف عروض أزياء، تحمل توقيع أشهر المصممين، الذين سيشارك بعضهم للمرة الأولى هذا العام، إلى جانب مجموعة من ورش العمل والعروض التوضيحية، يقدمها استشاريون مخضرمون، كما ستشهد جلسات حوارية لطيف من الخبراء ومشاهير مواقع التواصل، بهدف إلهام الزوار من خلال قصص حقيقية ونصائح مفيدة إضافة إلى تقديم جوائز خاصة.

ومن المقرر أن يحتضن قسم «إنترناشيونال فاشن أفنيو» (جادة الأزياء العالمية) أجنحة خاصة بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند وإيطاليا وبولندا ورومانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث سيكون الزوار على موعد مع مجموعة واسعة من أفخر فساتين حفلات الزفاف ومختلف المناسبات الخاصة من تصميم عارضين مشهورين مثل علامة «وضحة محمد» و«دار نجد».

أما عشاق المجوهرات الفاخرة، فيمكنهم زيارة «جوليري بافيليون» (جناح المجوهرات) بما يكتنزه من مجوهرات مذهلة بأسعار معقولة من علامات راقية مثل «أوليفيا بورتون» و«ريفولي» و«يسايان».

وتتيح السوق المتخصصة للضيوف فرصة مميزة لتجربة المجوهرات قبل شرائها واختيار أحجار كريمة تتناسب مع أزيائهم. وإضافة إلى ذلك، يقدم «أرابيك زون»(القسم العربي) تشكيلة من الملابس العصرية والتقليدية وعطور العود المميزة ومنتجات مميزة بأسعار مخفضة تجمع بين القيمة والجودة العالية.

فيما يَعِد «بيوتي آند هيلث بافيليون» (جناح الجمال والصحة) كل عروس وسيدة تعشق الموضة بإشراقة مميزة من خلال جلسات مخصصة لتجديد حيوية البشرة والعناية بالجمال، إضافة إلى أحدث التقنيات والأسرار في هذا المجال، لاسيما مع مشاركة علامات رائدة ستضفي لمسة فريدة من الأناقة والفخامة إلى الجناح مثل «باث آند بودي ووركس»، و«عوض القبيسي» و«كانيديان ميدكال» وغيرها.