سلطان بن زايد يشهد سباق «السلوقي العربي» في سويحان

المصدر: سويحان - البيان

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أول من أمس، في مضمار مدينة سويحان «سباق السلوقي العربي التأهيلي»، المقام ضمن فعاليات مهرجان «سلطان بن زايد التراثي 2019»، الذي ستنطلق فعالياته الأحد القادم، ويستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وحرص سموه على متابعة السباق ومساراته منذ انطلاقته، كما التقى باللجنة المشرفة على السباق، واطلع على الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمشاركين، وفق التعليمات واللوائح والشروط المنصوص عليها، التي تكفل تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، لإبراز هذا السباق بصورة مشرفة تليق بهذه الرياضة التراثية.

حضر السباق حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، ود. عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، وعدد من المسؤولين في النادي وملاك السلوقي، وجمهور من محبي هذه الرياضة العربية التراثية، وعدد من السياح.

وفي ختام السباق، كرم حميد سعيد بولاحج الرميثي، ود. عبيد علي راشد المنصوري، المتأهلين الـ3 من كل شوط.

وقال محمد سعيد المنصوري، رئيس اللجنة المشرفة على السباق، إن 102 سلق لملاك من الدولة والمنطقة، شارك في السباق التأهيلي، وسط تحضيرات محكمة، مبيناً أن السباق جرى في 10 أشواط، 5 لكل من الذكور والإناث لمسافة 2500 متر، أسفرت عن تأهل 30 سلقاً إلى السباق النهائي «سباق التحدي»، الذي يقام 26 الشهر الجاري على شوطين للذكور والإناث لمسافة 2500 متر. ورفع المنصوري شكره لسمو راعي المهرجان، على دعمه للرياضات التراثية بشكل عام، والسلوقي بشكل خاص.