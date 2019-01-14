«المجنون».. دعوة للمحبة والسلام من «المسرح العربي»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

ينافس العرض المسرحي «المجنون» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، المقامة حالياً بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم من الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

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يدخل في المنافسة على جائزة صاحب السمو حاكم الشارقة، بخلاف العرض الإماراتي «المجنون» 7 عروض أخرى هي الرحمة «الكويت»، والطوق والإسورة «مصر»، والنافذة «الأردن»، وذاكرة قصيرة «تونس»، وشابكة «المغرب»، وعبث «المغرب»، ونساء بلا ملامح «الأردن».

وسبق أن شارك عرض «المجنون» في العديد من المهرجانات كان آخرها مهرجان «قرطاج» بتونس، ونال العرض آنذاك استحسان الجمهور هناك، كما كانت ردود فعل النقاد تجاهه إيجابية، ما يدفع القائمين عليه للحلم بالحصول على جائزة بمهرجان المسرح العربي.

سلام ومحبةمسرحية «المجنون» للمخرج محمد العامري، مأخوذة عن رواية «المجنون» للراحل جبران خليل جبران، كتب السيناريو التأملي لها العراقى قاسم محمد، منذ ما يقرب من 23 عاماً، وهي دعوة للسلام والمحبة المرجو نشرها في أوطاننا العربية على عكس السائد الآن، من خلال ذلك المجنون الطموح الذي يريد أن يجعل من العالم مكاناً أفضل.

ووفقاً للعامري، فنص مسرحية «المجنون» به الكثير من التماس مع ما يقربنا من المتلقي عبر طرح مشاكله وهمومه وقضاياه.