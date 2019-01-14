220 فعالية ومبادرة إنجازات «الفجيرة الثقافية» في 2018

المصدر: الفجيرة ـ البيان

حققت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، نجاحات عدّة خلال 2018، حيث نظّمت 200 فعالية محلية، وأطلقت 15 مبادرة نوعية، وشاركت في 5 محافل دولية، غطت مختلف البرامج المجتمعية والتعليمية والثقافية والأدبية، على المستويين المحلي والدولي، واتسمت بطابع التنوع والشمولية.

وأكد خالد الظنحاني رئيس الجمعية، أن «الفجيرة الاجتماعية الثقافية» شهدت نجاحات كبيرة خلال العام الماضي، مضيفاً أن «الجمعية تعمل على مدار العام بكل جهد وإخلاص، لتقديم أبرز الصور، وأجمل التظاهرات الثقافية للوطن والعالم، من خلال الفعاليات التي تواصل تقديمها بشكل جديد وجذاب، بما تحمله من المعرفة والفائدة الممزوجة بالمتعة لمختلف فئات المجتمع».

وحفل برنامج الجمعية لعام 2018، بخطة استراتيجية وتنفيذية للعديد من الفعاليات المميزة، إذ أطلقت مجموعة من المبادرات والجوائز والبرامج المجتمعية والثقافية، مثل: «بيت الشعر» كمنبر حر للإبداع والتميز الشعري، و«برزة الرياضيين» التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية بين مختلف قطاعات المجتمع، و«مجلس زايد لأصحاب الهمم» وغير ذلك.