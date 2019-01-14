مؤتمر ومعرض أبوظبي الأول للمخطوطات ينطلق بعد غد

المصدر: أبوظبي - البيان

بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، تنطلق أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي الأول للمخطوطات، تحت عنوان «المخطوطات العربية.. واقع وقضايا»، في منارة السعديات، بعد غد إلى 15 فبراير المقبل. يتخلل برنامج معرض المخطوطات، الذي يستمر لغاية 15 فبراير، مجموعة متنوعة من ورش العمل المجانية، والموجهة لجميع أفراد العائلة، وتناقش مواضيع متنوعة عن الكتابة وصناعة الكتب وأنواع فن الخط العربي.

ينعقد المؤتمر على مدار يومي 16 و17 يناير، متضمناً ست جلسات، تسلّط الضوء على القيمة التاريخية للتحرير اللغوي، والنشر، وحفظ المخطوطات، بحضور باقة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي العربي والعالم.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يشرفنا استضافة مؤتمر المخطوطات العربية الأول في الإمارات، والترحيب بنخبة من كبار الأساتذة والباحثين المهتمين بالمخطوطات العربية من شتى أنحاء منطقة الخليج.