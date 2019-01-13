1784 مرشحاً لنيل جائزة سلطان العويس الثقافية بدورتها الـ«16»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن عدد المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للدورة 16 (2018-2019)، بلغ 1784 مرشحاً في مختلف حقول الجائزة، إذ ترشح في الشعر 304 مرشحين، وفي باب القصة والرواية والمسرحية 436 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 276 مرشحاً، وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية 480 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي والعلمي 249 مرشحاً، وكانت الجائزة قد أغلقت باب الترشيح في 31 ديسمبر 2018.وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد أعلنت فتح باب الترشيح للدورة 16 في فبراير الماضي، وبادرت المؤسسة بإرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر.

يذكر أنه فاز في الدورة السابقة كل من: شوقي بزيع في فرع الشعر، وهدى بركات وعبدالخالق الركابي في فرع القصة والرواية والمسرحية، والدكتور حمادي صمود في فرع الدراسات الأدبية والنقد، والدكتور جورج قرم في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة التي منحها مجلس الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.