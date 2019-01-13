«ذا نوتبوك» في مسرحية غنائية على برودواي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلن الروائي الأمريكي، نيكولاس سباركس أخيراً، على موقع «تويتر»، تحويل روايته الرومانسية الحزينة «ذا نوتبوك» الصادرة عام 1996، إلى مسرحية غنائية على مسرح برودواي، حسبما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

سباركس الذي أعلن عن نسخة برودواي عن روايته، قال على موقع «تويتر» إنه «متحمس» للموضوع.

وسبق أن تم تحويل الرواية إلى فيلم في عام 2004 من بطولة ريان غوزلينغ ورايتشل ماك آدامز. القصة تتحدث عن علاقة حب جمعت هذا الثنائي خلال فترة الأربعينيات ثم تتقدم في الزمن لتخبرنا عما حلّ بهما، وهي مروية على لسان الزوج الطاعن في السن، حيث نراه يطمئن زوجته الخائفة التي تعاني من مرض الزهايمر، فيما تفقد ذاكرتها عنه وعن التاريخ الذي جمعهما، في رواية حزينة تأسر القلوب.

الفيلم حاز ردود فعل متباينة من النقاد، لكنه حقق نجاحاً مذهلاً. وقد أدت العلاقة الرومانسية بين غوزلينغ وماك آدامز على الشاشة إلى علاقة حقيقية بينهما لفترة من الزمن.

وأفاد سباركس أن كاتب السيناريو بيكاه بروستتر سيهتم بكتابة النص، وكاتبة الأغاني إنغريد مايكلسون بالموسيقى وكلمات الأغاني. ولم يعلن بعد عن طاقم العمل أو تاريخ الافتتاح.