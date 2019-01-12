طفل ينقذ أمه من الغرق في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ طفل سعودي يبلغ 8 أعوام من العمر، أمه بعدما تعثرت ووقعت في مسبح بأحد الشاليهات في محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان في السعودية.

وتفصيلًا، أوضح والد الطفل، محمد علي الشهراني، أنه كان مع عائلته في أحد الشاليهات بالمحافظة، وكانت الأم تسير بمحازاة المسبح بجوار ابنه، قبل أن تتعثر وتسقط. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وأضاف أن الطفل حاول إخراجها بعدما غطس في المسبح وتمسك بالسلم وسحبها نحوه وأخرجها، وتسبب بذلك في إنقاذها من الغرق إذ أن الأم لا تجيد السباحة.

من جهة أخرى، كُرم الطالب الذي يدرس بالصف الثاني الابتدائي من قبل مدرسته لقيامه بهذا العمل البطولي.