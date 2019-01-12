«سلطان بن زايد التراثي» ينطلق 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

مع اقتراب انطلاق فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي، الذي يقام بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، تتواصل في المركز الإداري في مدينة سويحان التحضريات الفنية والإدارية تمهيداً لإطلاق فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان في 20 الجاري. وفي هذا السياق، تواصل اللجنة المنظمة للمهرجان، استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالفعاليات وأنشطة المهرجان التي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل في الفعاليات ومسابقات المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من الملاك، علماً بأن المهرجان يشتمل على مسابقة مزاينة الإبل الأصايل، وسباق الإبل التراثي الأصيل، ومزاينة وسباق السلوقي العربي، ومسابقة المحالب إضافة إلى فعاليات وأنشطة تراثية وثقافية أخرى.

في غضون ذلك، ينطلق السباق التأهيلي للسلوقي، اليوم، والذي يتضمن 10 أشواط لمسافة 2500 متر، ويشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة، في حين سينتقل المتأهلون الثلاثة الأوائل إلى «سباق التحدي» النهائي الذي سيقام في 26 الجاري، حيث يحصل الفائز الأول على سيارة بينما يحصل الثاني والثالث على جوائز نقدية. أما مزاينة السلوقي العربي فستقام في 31 الجاري، ويحصل الفائز الأول على جائزة نقدية والمركزين الثاني والثالث على ميدالية وكأس.

ومن جهة ثانية، يبدأ التسجيل في سباق الإبل التراثي في 20 الجاري، بالتزامن مع افتتاح المهرجان، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يجرى السباق يومي الجمعة والسبت، أول وثاني فبراير المقبل بينما يبدأ التسجيل لمسابقة المحالب يوم 17 وحتى 19 يناير.