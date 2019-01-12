«الفكر العربي» تهدي لبنان 17 ألف كتاب

المصدر: بيروت - البيان

في إطار مبادرتها لتشجيع المطالعة، وإغناء محتوى المكتبة الوطنية التي أعيد افتتاحها بعد سنواتٍ من التأهيل، قدّمت مؤسّسة الفكر العربي، أخيراً، نحو 17 ألف كتاب، جلّها من إصداراتها العربية، والمُترجمة عن اللّغات الفرنسية والصينية والهندية والإسبانية، تمهيداً لتوزيعها على المكتبات العامّة والمراكز الثقافية المتعاونة مع وزارة الثقافة في المناطق اللبنانية كافّة.

وأشاد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور غطاس الخوري، بمبادرة مؤسّسة الفكر العربي، وعلى رأسها الأمير خالد الفيصل، وأكّد أنّ المبادرة لا توفّر للمكتبة مخزوناً ثقافياً ضخماً وحسب، وإنّما تزوّد المكتبات العامّة والمراكز الثقافية المنتشرة في لبنان التي يناهز عددها 125 مكتبة ومركزاً، بمخزونٍ كبير من الفكر العربي المتوقّد، كما تتيح الفرصة للقرّاء والمهتمّين للاطّلاع على الثقافات الإسبانية والهندية والصينية والفرنسية أيضاً، لافتاً إلى أنّها تضيء الطريق لمؤسّسات أخرى كي تُسهم بدورها في إغناء المكتبة بما لديها. وأكّد أنّ وزارة الثقافة في لبنان تطمح إلى تحويل المكتبة إلى خزّان ثقافيّ للفكرِ والثقافة العربيين.

من جانبه، أكد البروفسور هنري العَويط، المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي، اهتمام المؤسّسة منذ إنشائها بتأليف الكتب وترجمَتها، وقد وضعتْ قضية تعزيز اللغة العربية وتحديث أساليبِ تعلّمِها وتعليمِها في مُقدّم أهدافها، وأطلقت مجموعةً من الجوائز الرامية إلى التحفيز على الكتابة، وبادرت إلى إعدادِ دليلٍ ورقيّ وإلكترونيّ بكتبِ أدب الأطفال والناشئة، ووضعت في متناول القرّاء في العالَم نشرَتها الشهرية «أفق»، وكتاب «أفق» السنوي الذي يعالج إحدى القضايا الراهنة الكبرى، كما دأبت المؤسّسة منذ 2008 على إصدار التقرير العربي للتنمية الثقافية.