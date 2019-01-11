شاهد.. أب يسحل ابنته في المطار

المصدر: البيان الالكتروني

سجل شهود عيان فيديو عجيبا، في مطار دالاس الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب يسحل ابنته خلفه في أروقة المطار.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن الفتاة لم تبد أية مقاومة أثناء جر والدها لها من قبعة معطفها ماسحا بها الأرض بالقرب من شريط استلام الأمتعة.

كما يظهر الفيديو هدوءا منقطع النظير للوالد الذي يجر ابنته ويبدو وكأنه غير مبال بنظرات من حوله.

ورافق هذا الثنائي الغريب في المطار، وفق "روسيا اليوم"، فتاة، ربما تكون الابنة الكبرى لهذه العائلة.

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