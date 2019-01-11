«الشارقة في الهند» تستقطب زائري «نيودلهي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

حققت فعاليات «الشارقة في الهند» التي نظمتها إمارة الشارقة على هامش فعاليات الدورة الـ 47 لمعرض نيودلهي الدولي للكتاب الذي يختتم بعد غد الأحد، نجاحاً لافتاً، حيث تمكنت من لفت أنظار الجمهور الهندي، الذي احتشد أول من أمس، من أجل الحصول على نسخ من الكتب الإماراتية المترجمة إلى الهندية التي وقّعها مجموعة من أبرز الكتاب الإماراتيين في جناح الشارقة المشارك في المعرض، حيث وصل عدد الكتب المترجمة إلى نحو 60 كتاباً.

وكانت منصة التواقيع في جناح الشارقة قد جمعت 9 كتّاب وشعراء إماراتيين، قاموا بتوقيع كتبهم المترجمة إلى اللغة الهندية، بمبادرة من هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، احتفاء باختيار الشارقة ضيف شرف المعرض للعام الجاري. وشهد المعرض، توقيع الشاعر د. حبيب الصايغ لمجموعته الشعرية «البطريق وقصائد أخرى»، والشاعرة خلود المعلا وقّعت ديوانها الشعري «الطريق التي تأخذني»، كما وقّع الروائي سلطان العميمي روايته «غرفة واحدة لا تكفي»، وإلى جانب الدكتور حمد بن صراي الذي وقّع دراسة بحثية بعنوان «التاريخ القديم لمنطقة الخليج العربي»، فيما وقّع الشاعر عبدالله الهدية مجموعته الشعرية «الباحث عن إرم»، والكاتب محمد بن جرش قصة في أدب الطفل بعنوان «محكمة الحيوان»، كما وقّع الفنان حبيب غلوم رسالة أكاديمية في المسرح، وشيخة المطيري مجموعة شعرية حملت عنوان «يا أكثري وأقلي».

دعم

أكثر من 500 كتاب جديد، قدمتها حملة «كان ياما كان»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى مكتبة مدرسة «نوشيرا ميوات» العامة في الهند، وذلك خلال زيارة قامت بها مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين والوفد المرافق لها، إلى المدرسة، ليصل بذلك إجمالي عدد الكتب التي قدمتها الحملة إلى المدرسة منذ 2017 وحتى الآن نحو 2500 كتاب، ضمت عناوين متنوعة تثري معارف الأطفال في مجالات الأدب وتطوير الذات وغيرها.

وقالت مروة العقروبي: "نحرص في المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على متابعة المشاريع والمبادرات التي نطلقها في مختلف أنحاء العالم بما يضمن تحقيق أهدافنا في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب من خلال الكتاب"، مشيرة إلى أن المجلس يمضي في ترسيخ علاقة الأطفال مع الكتاب عبر المبادرات والبرامج التي ينتهجها ويشارك من خلالها في شتى الأحداث الثقافية التي تستضيفها المدن العالمية سنوياً بما يتماشى مع نهج المجلس في غرس ثقافة القراءة وحب المعرفة في نفوس الأطفال.

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هنأ الشاعر حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على نجاح فعاليات «الشارقة في الهند». وقال: «أتاح لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نحن كتّابَ الإمارات، عبر تحقيق الشراكة بين "الشارقة للكتاب" و"كتّاب وأدباء الإمارات"، فرصة ترجمة أعمالنا، وها قد افتتحنا عام التسامح بحضور معرض نيودلهي مع ترجمات لـ 60 عملاً ادبيا إلى الهندية».