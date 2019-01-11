بيت الشعر يستعرض دور أساتذة اللغة العربية في الارتقاء بالقصيدة

نظّم بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة، أول من أمس، لقاءً مع أساتذة اللغة العربية ناقش دورهم في دعم البرامج التي تصون اللغة وترتقي بالفعاليات الشعرية، حضره عبدالله بن محمد العويس، رئيس الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر. وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بالدورة الـ 17 لمهرجان الشارقة للشعر العربي، التي تنطلق 17 الجاري.

وخلال اللقاء، استحضر العويس بدايات مهرجان الشارقة للشعر العربي، بعد تأسيس بيت الشعر في 1997، مشيرا إلى أنه أصبح اليوم علامة مضيئة في عالم الشعر، وواصفاً أساتذة اللغة العربية بـ «أنهم أهل الدار». وخلال اللقاء، استمع الحضور إلى مجموعة قصائد للشعراء :خلف الكعبي، عبد الكريم يونس، وأكرم قنبس، وهبة الفقي. الشارقة - البيان