الفجيرة الثقافية تنظم معرض «شكراً محمد بن حمد الشرقي»

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة معرضاً فنياً بعنوان «شكراً محمد بن حمد الشرقي»، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ 12 لتولي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولاية العهد في إمارة الفجيرة.وافتتح المعرض، الذي أقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، بحضور سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وخليفة خميس الكعبي، رئيس غرفة وصناعة الفجيرة، وخالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

واطلع الحضور على مشاركات 6 فنانين، هم: سعيد محبوب، ومريم الزعابي، وعبيد الزعابي، ومحمد جاسم، ومحمد علي أبو المجد، والدكتورة عواطف عبد العال، والتي تنوعت ما بين التصوير الضوئي ولوحات الخط العربي والرسم والأشغال اليدوية، ومثلت مختلف المدارس الفنية.

ورافق المعرض الفني، تقديم فقرات موسيقية لمقطوعات عالمية، قدّمها العازفون: جير الدين روكساس، ونوار عيد، وجود العساف، ورند كاشف، ورغد كاشف، ويوسف النجار وشهد رأفت بوحسون. الفجيرة - البيان