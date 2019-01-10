تمديد معرض «الشيخ زايد وأوروبا: رحلة» حتى 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

نظراً لنجاحه الكبير والإقبال الواسع من قبل الزوار، تم تمديد فترة معرض «الشيخ زايد وأوروبا: رحلة»، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة والذي يقام في صرح زايد المؤسس في أبوظبي برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي لغاية 31 من الشهر الجاري.

وتم تنظيم المعرض بهدف إحياء إرث وقيادة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسليط الضوء على إنجازاته المحلية والإقليمية والدولية وقيمه العديدة كالتسامح والعطاء والتعايش والولاء والوطنية والتطوع والعمل الإنساني.

ويتضمن المعرض صوراً فوتوغرافية نادرة ولقطات فيديو، وبعضاً من مقتنيات الشيخ زايد الأوروبية، وغيرها من القطع الأثرية المرتبطة بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين دولة الإمارات وأوروبا.