فعاليات مبهجة بـ« نهاية الأسبوع» خلال «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق نجاحاً كبيراً، حيث يستمتع سكّان وزوّار دبي بمجموعة متنوعة من العروض والتجارب المميزة في جميع أنحاء المدينة. وتستعرض مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أفضل الفعاليات التي تجرى في أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، في الفترة من اليوم حتى 12 الجاري، كي يسهل على الجميع التخطيط لقضاء أحلى الأوقات خلال مهرجان دبي للتسوّق.

انعكاسات دبي

«انعكاسات دبي» هو نصب فنّي معاصر عالي التقنية مستوحى من كتابٍ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. يضيء هذا النصب المميز منطقة سيتي ووك 2، كما أنه يقدّم بعداً تفاعلياً مع الزوّار.

فنون وأضواء دبي

يقام خلال الفترة من 7 الجاري حتى 13 فبراير ويتمتع ببيئة ديناميكية مكوّنة من مرايا عملاقة تم تركيبها بدقّة وابتكار، بحيث يغمر هذا النصب ساحة حديقة البرج في وسط مدينة دبي بإسقاطات ضوئية ساحرة.

كأس الأمم

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات، وفي عطلة نهاية الأسبوع هذه، سيشهد استاد الشيخ راشد مباراة بين فلسطين وأستراليا في الثالثة عصر يوم غد.

المغولي الأعظم

تقدّم أوبرا دبي مسرحية «المغولي الأعظم»، وهي أول عمل مسرحي غنائي من بوليوود بضخامة عروض برودواي الأمريكية، يوم غد.

آريجيت سينغ

يستعد آريجيت سينغ، مطرب بوليوود الشهير عالمياً وصاحب الشعبية الكبيرة، لتقديم حفل موسيقي حيّ في دبي يوم غد، حيث سيُفرِح صاحب الأغنية الشهيرة الفائزة بالجوائز «توم هي هو» من فيلم «عشق 2» معجبيه في دبي بعد غياب دام عامين تقريباً، على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

حكاية قرصان

باستخدام مؤثرات بصرية مذهلة بالضوء والليزر وتقنيات الإسقاط الضوئي، يروي عرض «حكاية قرصان» قصة خاتم زمرّد ومعركة ملحمية بين القراصنة وغوّاصي صيد اللؤلؤ من دبي.

سحوبات إنفينيتي الكبرى

ستقدّم إنفينيتي جائزتين مذهلتين خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام عبر سحب يستمر حتى 2 فبراير، حيث تمنح أحد الفائزين المحظوظين سيارة إنفينيتي QX50 بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 150,000 درهم.

أمسيات الألعاب النارية

تنظم وجهات ذا بيتش والسيف ولا مير كل يوم خميس وجمعة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق عروضاً مميزة للألعاب النارية ستبهر الجمهور والمشاهدين، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً.

أنشطة عائلية في «سيتي ووك»

تستقبل «سيتي ووك»، الوجهة الرائدة لأسلوب الحياة العصرية في الهواء الطلق من مِراس، مهرجان دبي للتسوق عبر إقامة مجموعة مميزة من النشاطات العائلية والجوائز الرائعة. وسيتمكن الأطفال خلال عطلتين لنهاية الأسبوع (11-12 و18-19 يناير) من استكشاف مواهبهم وصقل مواهبهم وإبداعاتهم عبر المشاركة في العديد من النشاطات.

فمثلاً، يمكن للأحباء الصغار المشاركة في جلسات الرسم في منطقة الفنون البصرية، أو الاستمتاع بالغناء والرقص أو القرع على الطبول في المنطقة الموسيقية، أو التعرف على التكنولوجيا الجديدة في منطقة عرض الأطفال.