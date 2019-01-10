سفيرة مصر في الهند: الشارقة تعيش واقعاً ثقافياً مزدهراً

المصدر: نيودلهي - البيان

أكدت الدكتورة هبة المراسي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الهند، خلال زيارتها لجناح الإمارة المشارك في نيودلهي الدولي للكتاب، أن إمارة الشارقة تعيش واقعاً ثقافياً ومعرفياً مزدهراً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، متمنية أن تتجسد تجربتها في عدد من البلدان العربية والعالمية.

وعبّرت المراسي عن أمنياتها بدوام النجاح لإمارة الشارقة في مشاركاتها الثقافية الخارجية، لافتة إلى أن مشاركة الشارقة خلال الشهر الجاري في الدورة الـ 50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تمثّل مشهداً جديداً من مشاهد التعاون المشترك بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية على الصعيدين الثقافي والأدبي.