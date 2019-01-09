«أعمال التصميم» معرض بتوقيع طلبة «نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

يستضيف رواق الفن، المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، معرض «أعمال التصميم»، والذي يضم بين جنباته مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي أبدعها أعضاء الهيئة التدريسية في قسم التصميم البصري لدى الجامعة وطلبتها، وينقسم المعرض إلى 3 أقسام لكل منها طابعها، حيث يتمثل الأول في تصميم هويتنا ويتضمن بعض التصاميم الخاصة بالجامعة، فيما يقدم الثاني تصميم أعمالنا إبداعات فنية للفرق الطلابية والفعاليات الجماعية، في حين، يحتضن الثالث «التصميم خارج إطار السعديات» الأعمال التي تم إبداعها لصالح جهات خارجية.

وقال الأستاذ المساعد في قسم ممارسات الفنون البصرية جوفريدو بوشيتي، المشرف على المعرض: «تركت بعض أعمال الطلاب بصمتها في الكثير من الأماكن، إلا أن العديد منها لا يزال محفوظاً هنا ليجسد إبداعات بصرية لا يمحوها الزمن، ترحب بكل جيل جديد يدخل الجامعة، وتشهد على بداية كل رحلة مع رفع الشعلة الفضية.