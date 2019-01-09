عبد الله المقبالي يتحسن صحياً ويخاطب جمهوره من تايلند

المصدر: دبي ـ البيان

بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في نوفمبر الماضي، بعلاج الفنان عبد الله المقبالي، على نفقته الخاصة، في أي مكان يتوافر فيه العلاج، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة لإصابته بالتهابات في الأمعاء والقولون وتجلطات دموية، أكد الإعلامي والناشط الإماراتي منذر المزكي، أمس، عبر مقطع مصوّر بثه عبر حسابيه في موقعي «إنستغرام» و«تويتر»، أن حالة الفنان الصحية أخذة بالتحسن.

وظهر المقبالي في المقطع المصور وهو يرقد على فراشه في أحد مستشفيات العاصمة التايلندية بانكوك، وقد بدت حالته الصحية قد تحسنت بشكل لافت، وطمأن الفنان المقبالي الإعلامي منذر وجمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، إذ قال: «أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير ولله الحمد، وأنني في تحسن مستمر».