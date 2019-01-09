مسرح المجاز يجمع نجوم العرب

المصدر: الشارقة - البيان

نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، يجمعها مسرح المجاز في الشارقة، في إطار موسمه الفني، الذي ينطلق 25 الجاري ويستمر حتى مطلع مارس المقبل، حيث تقدم إدارة المسرح خلالها 4 سهرات غنائية حية في الهواء الطلق، يفتتحها الفنان المصري هاني شاكر واللبناني وائل جسار، واللذان سيطلان على الجمهور مساء 25 الجاري، ليقدما تشكيلة من أبرز أعمالهم الغنائية.

في حين يطل الفنان اللبناني راغب علامة على الجمهور في 8 فبراير المقبل، في أمسية فنية يلتقي فيها مع الفلسطيني محمد عساف، لتأتي السهرة الخليجية في 15 فبراير المقبل، بتوقيع الفنان نبيل شعيل والإماراتي عيضة المنهالي، فيما تطل نوال الزغبي وماجد المهندس من على خشبة المسرح مطلع مارس المقبل.

في حديثه عن هذه الحفلات، أشار طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمسرح المجاز، إلى أن إدارة المسرح حرصت على افتتاح العام الجديد بلوحات من الفن العربي الأصيل يقدمها نخبة من الفنانين الذين يمتلكون حضوراً وقاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن هذه الأمسيات الفنية تسهم في إتاحة الفرصة للجمهور بالاستمتاع بالفن الأصيل في إمارة الفن والثقافة.

وتابع: كعادته يحتضن مسرح المجاز سنوياً باقة من الفعاليات والأمسيات الفنية لتكون نافذة أمام الجمهور للاستمتاع بجمال اللحن وعذوبة الكلمة، وها نحن هذا العام نستضيف باقة من كبار الفنانين العرب الذين يمتلكون في تاريخهم الفني والغنائي رصيداً من الأغنيات الجميلة التي باتت تحتل مكانة لدى الجمهور، فالأسماء المتواجدة على تنوّع مدارسهم الفنية والغنائية وأصالة تاريخهم الفني سيحضرون إلى الشارقة ويقدمون أجمل الأعمال على المسرح لتكون بمثابة رسائل سلام ومحبة من الشارقة.