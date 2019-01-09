«بينالي الشارقة 14» يفتح أبوابه لمصوري الإمارات

المصدر: الشارقة ـ البيان

في إطار سعيها لتشكيل نواة فنية لجزء من معرض «ابحث عني فيما تراه» المقيّم من قبل كلير تانكونس، أحد المعارض الـ3 التي تقام أثناء «بينالي الشارقة 14»، المصورين الإماراتيين من جميع الأعمار، دعت مؤسسة الشارقة للفنون، إلى تقديم أعمالهم، فوتوغرافية أو مصورة، لها صلة بالتواريخ الشخصية والعائلية والتاريخ الوطني للإمارات في موعد أقصاه 5 فبراير المقبل، للمشاركة في المعرض.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه سيجري إنتاج المشروع الفني بالتعاون مع شركة «نيو أورلينز إيرليفت»، في مسعى لاستكشاف مفاهيم المجتمع والثقافة والهوية الوطنية وبناء الوطن في الإمارات، وسيتم استخدام الوثائق الأرشيفية التي يتم جمعها ونسخها كمصدر إلهام للفنانين المساهمين في المشروع، وسيجري عرضها بشكل مباشر، بإذن من مالكيها، في موقع المشروع على شكل عروض رقمية.