عروض شعبية تروي حكاية الإمارات في شوارع الهند

المصدر: نيودلهي ـ البيان

احتشد سكّان مدينة نيودلهي أمام بوابة الهند، ومعرض «نيودلهي» للكتاب؛ لمتابعة الفعاليات التراثية التي نظّمتها الشارقة احتفاءً باختيارها ضيف شرف الدورة 27 للمعرض الذي يختتم 13 يناير الجاري، حيث شهد الجمهور عدداً من الرقصات الشعبية الإماراتية، واستمعوا لأهازيج البحارة، في وقت جابت فيه العروض التراثية التي قدمتها فرقة «الشارقة» الوطنية، شوارع وأزقّة المدينة، لتسرد عبر لوحات فنية حكاية المجتمع الإماراتي وتعرّف بالحِرف التراثية الأصيلة.

ترجمة

وشهد جناح الشارقة في المعرض، تنظيم عدة جلسات حوارية شارك فيها نخبة من الناشرين والمتخصصين والكتاب الإماراتيين، كانت الأولى بعنوان «ترجمة قصصنا الإماراتية إلى العالم»، سلطت جمعية الناشرين الإماراتيين من خلالها الضوء على التحديات التي تواجه نقل الكتب العربية إلى اللغات الأخرى، وأثر ذلك على حضور الإبداع المحلي عالمياً.

وفي مداخلته بالجلسة، قال جمال الشحي، صاحب ومؤسس دار نشر كتاب: «صناعة الترجمة العربية لا تزال دون المستوى المطلوب على الرغم من تطورها في الإمارات»، مشيراً إلى أن قيمة سوق الترجمة والنشر العالمي تبلغ حالياً نحو 173 مليار دولار، وهو رقم يتفوق على قيمة صناعة السينما في هوليوود.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان «إنه ليس كتاباً سحرياً»، وفيها ناقش المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، التحديات التي تواجه الكتب الموجهة لأصحاب الهمم، والمعايير الغائبة عن دور النشر العربية، وأهمية تطوير منظومة صناعة الكتب للمعاقين.

اجتماعات تنسيقية

إلى ذلك، كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن عقد وفدها الذي يترأسه عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة، لعدة اجتماعات تنسيقية، مع بلديف بهاي شارما، رئيس «ناشيونال بوك تراست»، الجهة المسؤولة عن برنامج ضيف الشرف، وراميش ميتال، رئيس هيئة كابكسيل المعنية بدعم الناشرين الهنود للمشاركة في المعارض الدولية، وبحث الطرفان مشاركة الهند كضيف شرف في دورة معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقبلة، التي ستقام يوم 24 أبريل المقبل.

جسور

وقال عبدالله ماجد آل علي: «يعد معرض نيودلهي الدولي للكتاب من المعارض المهمة في آسيا، والذي يتيح لنا مد جسور التعاون بين المنطقة العربية والثقافات المتنوعة في شبه القارة الهندية، ما يعزز من جهود إثراء تجربة معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام، لاسيما أن الهند تحل ضيف شرف على المعرض».