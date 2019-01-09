«أم الإمارات».. مهرجان يحتفي بقيم التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تنظيمها الدورة 4 من مهرجان «أم الإمارات»، خلال الفترة من 12 إلى 23 مارس المقبل، بالتزامن مع فعاليات «الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية 2019»، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحتفي المهرجان برؤية وعطاء «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ تتمحور مختلف مناطق وأنشطة دورة المهرجان للعام الجاري حول قيم التواضع، والكرم، والمسؤولية، والاستدامة وغيرها من الموضوعات الهادفة والقيّمة، التي تعكس رؤية سموها.

كما يقدّم المهرجان على مدار 12 يوماً، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى خيارات واسعة من المنتجات المحلية والمأكولات والمشروبات. بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 «عام التسامح».

وسيشهد مهرجان «أم الإمارات» أنشطة وفعاليات موسيقية وترفيهية تجسد قيم التسامح على امتداد أكثر من كيلومتر على كورنيش أبوظبي، إلى جانب معارض فنية وورش عمل تفاعلية، وسيتم تخصيص منطقة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، ومنطقة التقدم التي ستتضمن بطولة الألعاب الرياضية الإلكترونية، ومنطقة السعادة الشهيرة، وغيرها من مختلف أنواع الأنشطة التفاعلية والمغامرات التي تقام في أرجاء المهرجان.

ثمرة تعاون

وفي هذا السياق، قال سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة: في الدورة 4 من مهرجان «أم الإمارات» نقدم ثمرة تعاون مهم مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 بما يتماشى مع رؤية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المتمثلة في الاحتفاء بأصحاب الهمم وتوفير الأجواء المناسبة لهم للاندماج في المجتمع والاحتفال بإنجازاتهم وبطولاتهم، وذلك بما يتكامل مع القيم السامية التي تعمل سموها على تكريسها في المجتمع، بما في ذلك التسامح والمرونة والصداقة والمسؤولية، وهي قيم نجسدها في مختلف أنشطة وفعاليات المهرجان تشجيعاً على المشاركة الإيجابية والتفاعل البنّاء من قبل جميع أفراد المجتمع، كما أننا طورنا من العروض الترفيهية والفنية المصاحبة لإضفاء قيمة عالمية على المهرجان.

عرض عالمي لسيرك «دو سوليه»

تتضمن أبرز فعاليات مهرجان «أم الإمارات» لعام 2019 عروض سيرك «دو سوليه» العالمي، الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط من أبوظبي، بالتعاون مع شركة «ألكيمي بروجكت» للفعاليات، ويقدم سيرك «دو سوليه» عرض «بازار»، الذي يتضمن استعراضات تخطف الأبصار احتفاءً بإرث السيرك العريق، إذ من المقرر أن يقام العرض الأول يوم 6 ويستمر حتى 16 مارس المقبل بجزيرة ياس، حيث يقدم مجموعة من مؤدي حركات «الأكروبات» والموسيقيين عروضاً إبداعية تحت قيادة مايسترو خاص، وتجتمع الفرقة لإبداع عرض عالمي فني ضمن مجموعات ملونة، ومن ثم إعادة ابتكار مشاهد نابضة بالحياة بحركات بهلوانية فنية.