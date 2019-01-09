«سجايا الشارقة» تأخذ منتسباتها في رحلة عبر علوم الفلك

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مؤسسة «سجايا فتيات الشارقة» أخيراً، زيارات ميدانية لعدد من منتسباتها المشارِكات ببرنامج الفلك، شملت منطقة مليحة للسياحة البيئية، وجبل جيس، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز السديم للقبة السماوية وعلم الفلك في أبوظبي.

انطلقت الجولة بزيارة «مليحة الأثرية» لمراقبة النجوم والعمل على التلسكوبات، ثم تواصلت بزيارة جبل جيس تحت شعار «رحلة تصوير» للتعرف على مراحل القمر وأطواره، وطرق تعقبها بالعين المجردة.

شملت الزيارات الميدانية تطبيقات عملية للمنتسبات على التلسكوبات، لمعرفة خصائص الشمس في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، تبعتها زيارة لمركز محمد بن راشد للفضاء، ثم اختتمت بزيارة مركز السديم للقبة السماوية وعلم الفلك في أبوظبي.