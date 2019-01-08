إطفائي يضرم النار بالمنازل لشعوره بالملل

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اتهم مؤخراً رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 19 عاماً من غرب ولاية بنسلفانيا الأميركية بإشعال الحرائق، وإلحاق أضرار وكوارث محفوفة بالمخاطر بعد إضرامه النار في منزلين بسبب شعوره بالملل.

وأفاد موقع "أوديتي سيتي" أن رجل الإطفاء ريان لوبام ، اعتقل بدعوى أنه أضرم النار بمنزلين في ديسمبر الماضي. وبعد إجراء مقابلات مع الشهود والتحقق من لقطات الكاميرات الأمنية.

وقد اعتبرت السلطات لوبهام المشتبه به الرئيسي في كلتا الحالتين، واعترف هو نفسه بالجرائم ، قائلاً إنه أضرم النار في المنازل لأنه كان يشعر بالملل.

وكان قد تم إبلاغ رجال الشرطة والإطفاء بشأن حريق شب في منزل في جادة كروفورد عند الفجر، وبينما كان يجري استجواب أصحاب المنزل، أبلغ أحد الجيران الشرطة أنه شاهد شخصاً يضرم النار في شرفة المنزل الخلفية. حيث تم ضبط الإطفائي لاحقا.