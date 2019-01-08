أميركان يمتطون التماسيح منذ 100 عام

المصدر: إعداد: سيد صالح

نشر موقع «ريبلييز» الشبكي الأميركي، مجموعة من الصور الطريفة القديمة، لعدد من المواطنين الأميركيين وأطفالهم، وهم يمتطون تماسيح «القاطور» الضخمة الشهيرة، التي تعيش في الولايات المتحدة.

يتجاوز عمر هذه الصور قرناً من الزمان، ويرجع تاريخها تحديداً إلى عام 1907، إذ التُقِطَت الصور من داخل إحدى المزارع المخصصة لتربية «القاطور» في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

احتوت المزرعة، التي كان اسمها «مزرعة كاليفورنيا للقاطور»، أكثر من ألف تمساح «قاطور»، وكانت تفتح أبوابها للجماهير، وتسمح لهم بامتطاء ظهور التماسيح، على سبيل اللهو.

وذكر «ريبلييز»، أن هذا الأمر كان مسموحاً به آنذاك، قبل ظهور الجماعات والنشطين المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات، وكانت هناك مزارع أخرى مثل تلك المزرعة، وكانت تعين مدربين متخصصين للتماسيح، لتوجيه الجمهور إلى كيفية التعامل معها.