«الشارقة للإعلام» تعرض وثائقي «شريعة الذيد»

المصدر: الشارقة - البيان

تعرض مؤسسة الشارقة للإعلام، من خلال قناة «الوسطى» من الذيد، يوم 11 يناير الجاري، الفيلم الوثائقي «شريعة الذيد.. أسرار وحكايا»، الذي يبحث في السر القديم الكامن في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة وهي «شريعة الذيد».

بدايات

ويحاول الفيلم استقصاء بدايات هذا السر التاريخي من خلال التصوير في باطن الأرض أول مرة لتتبع نظام شبكات الري التي تم حفرها في العصور القديمة وكيفية ربط بعضها ببعض، ويتضمن مقابلات مع المتخصصين في الآثار وكبار السن من أهالي المنطقة ممن عملوا على صيانة الشريعة بمرحلة شبابهم ومجموعة من الشخصيات البارزة في الذيد ممن كان لهم علاقة وطيدة بشريعتها سواء من خلال عملهم الرسمي أو أبحاثهم أو حتى طفولتهم التي قضوها قريباً من أفلاج الشريعة.

ويروي الوثائقي حكايات ارتبطت فيها الشريعة بحصن الذيد الشهير حيث كانت حينها هذه الواحة محطة التقاء القوافل العابرة من المناطق والدول المجاورة إلى أخرى مروراً بالذيد فهي المكان الأنسب للتزود بالماء والغذاء قبل مواصلة الرحلات في قوافل كانت تجوب أرض الإمارات قديماً ما شكل مدلولاً مكانياً لهذه المنطقة منذ مئات السنين.

ويعكس إنتاج وعرض هذه النوعية من الأفلام والبرامج الوثائقية رؤية قناة «الوسطى» من الذيد في تقديم محتوى ثقافي وتاريخي قيم يتوافق مع أهداف مؤسسة الشارقة للإعلام في بث مضامين إعلامية هادفة، تركز على إبراز بيئة وتراث وطبيعة حياة أبناء المنطقة لتعكس الهوية الثقافية والحضارية لها، وتعزز مكانتها وقيمتها للأجيال الجديدة؛ ليحفظوا الإرث التاريخي للحقبة الزمنية التي عاشتها الدولة.