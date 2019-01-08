ملابس ومقتنيات كاترين دينوف للبيع في مزاد

المصدر: إعداد - عبير يونس

ستعرض دار كريستيز خلال مزادها الذي يقام 24 الجاري في باريس، مقتنيات شخصية تعود للممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين دينوف، وتُعتبر الفساتين والبدلات والأكسسوارات التي ستعرض، شهادة على الصداقة الطويلة التي جمعت بين أيقونة السينما الفرنسية، ومصمم الأزياء العالمي إيف سان لوران.

والتي بدأت عام 1965، عندما دُعيت لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية، فاقترح عليها زوجها ديفيد بيلي، أن تطلب من إيف سان لوران، تصميم فستان ترتديه لتلك المناسبة المهمّة، ومن يومها، صمم لها عدداً من الفساتين التي ارتدتها في بعض أفلامها، ومن هنا، ستكون ملابس دينوف مشبعة بالشهرة المشرعة الأبواب أمام جمهور العالم.