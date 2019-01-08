«براند دبي» و«ذا هانتر» يطلقان مسابقة صُنّاع القهوة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفي إطار مبادرته «بكل فخر من دبي»، إطلاق مسابقة لأفضل صُنّاع القهوة في دبي، بالشراكة مع موقع «ذا هانتر»، المتخصص في التعريف بأفضل المطاعم والمقاهي والأنشطة الترفيهية في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال، سواء من المواطنين أو المقيمين، الذين اختاروا دبي لإطلاق مشاريعهم المتخصصة في تحضير وبيع المشروبات التي يدخل البن في تحضيرها، لاسيما القهوة التي تعد من أكثر المشروبات شعبية على مستوى العالم، وكذلك في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

فرص جديدة

وفي إطار المسابقة، أصدر «براند دبي» بالتعاون مع «ذا هانتر» دليلاً يضم 23 من المقاهي العاملة في دبي، التي تقدمت للمشاركة في المسابقة، حيث ستتبارى المقاهي المسجلة في الدليل للفوز بجائزة المسابقة، وهي عبارة عن فرصة للمشاركة في المهرجان العالمي للقهوة في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ سيسهل «براند دبي» مشاركة الفائزين الـ6 ضمن المسابقة في المهرجان الضخم المقرر عقده في مارس المقبل، بما يوفره ذلك لأصحاب تلك المقاهي من فرصة للتفاعل مع كافة العناصر المرتبطة بهذه الصناعة ذات الرواج العالمي من زراع وموردين ومصنعين من مختلف أنحاء العالم، بما لذلك من أثر في فتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال المشاركين من دبي لتعزيز أعمالهم.

مشاريع واعدة

وبهذه المناسبة، قالت نهال بدري، مدير «براند دبي»: «المسابقة تأتي في إطار مبادرة «بكل فخر من دبي» التي نسعى من خلالها إلى إلقاء الضوء على مشاريع الأعمال الواعدة التي اختار أصحابها أن يطلقوها في دبي، على تنوع تلك المشاريع التي يصبغ أغلبها طابع إبداعي يميزها عن غيرها من المشاريع المشابهة.

فالقهوة مشروب يعد الأكثر شعبية حول العالم ويشكل جزءاً من الموروث الاجتماعي لمنطقة الخليج العربي عموماً، حيث لا تخلو منه المجالس ويعد من أكثر المشروبات المفضلة لدى أهل المنطقة، كما أن المقاهي تُعد من أكثر الأماكن التي يحرص الناس على ارتيادها حول العالم، ودبي تحفل بنماذج متميزة ذات طابع فريد من تلك المقاهي التي تنتشر في كافة أحيائها».

نهج دبي

وأوضحت نهال أن المسابقة تهدف إلى إلقاء مزيد من الضوء على مشهد ريادة الأعمال الذي تتميز به دبي، والبيئة التي توفرها لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم والانطلاق بها نحو تحقيق طموحاتهم، حيث تعد ريادة الأعمال من المكونات الاقتصادية المهمة التي تحيطها إمارة دبي بكل الرعاية وتوفر لها مختلف سبل الدعم، بما في ذلك فرصة الانفتاح على مجتمع الأعمال العالمي لتوسيع دائرة الفرص المتاحة أمامهم للانطلاق إلى العالمية، وبما يتوافق مع نهج دبي في تعزيز مكانتها كوجهة أساسية للأفكار ولكل صاحب موهبة أو مهنة أو مهارة تجعله من المتميزين.

وسيُتاح الدليل الخاص بالمقاهي المتنافسة إلكترونياً، حيث يمكن للجمهور تحميل الدليل خلال الفترة من الساعة 07:00 صباحاً بعد غدٍ الأربعاء 10 يناير، ولمدة 10 أيام، وتحديداً حتى 10:00 صباحاً من يوم 20 يناير الجاري، ويمكن لكل من يقوم بتحميل الدليل الدخول إلى قائمة التذوق الخاصة بكل من المقاهي المشاركة المذكورة في الدليل، لاختيار ما يناسبهم منها وفق الشروط المتضمنة في الدليل.

ومن ثم التصويت لصالح المقهى الأكثر تميزاً من وجهة نظرهم ومن خلال تجربتهم الشخصية، وذلك ضمن 3 فئات، تشمل: «أفضل قهوة بالحليب»، و«أفضل مشروب خاص محضر بالقهوة»، و«أفضل تجربة عامة لتناول القهوة».

اهتمام ودعم

وأشارت عائشة بن كلي، تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية في «براند دبي»، إلى أن المسابقة تؤكد مدى الاهتمام بدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين والمقيمين في الفعاليات العالمية، مشيرة إلى قيمة مثل هذه الفعاليات في توفير الزخم اللازم لتوسيع فرص نمو المشاريع المميزة في دبي عبر تعريف الجمهور المحلي والعالمي بما تقدمه من منتجات وخدمات متفردة، لاسيما أن موضوع المسابقة يرتبط بقطاع الضيافة والسياحة وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي.

وعبّرت عائشة عن تقديرها للتعاون مع موقع «ذا هانتر» لإطلاق المسابقة التي تُشكل فرصة مهمة للاحتفاء بتميز مجموعة من رواد الأعمال ودعت الجمهور للمشاركة في عملية التصويت ضمن الفئات الـ3 المحددة لاختيار المقهى المفضل لديهم.

اكتشاف

وقالت هولي ويليامز لويد، من مؤسسة موقع «هانتر»: «سيسهم تعوننا مع «براند دبي» في إطلاق المسابقة في اكتشاف مجموعة من أفضل موفري القهوة في دبي، ومساعدة مجموعة من رواد الأعمال المتميزين على المشاركة في حدث عالمي كبير.

فالقهوة مشروب له شعبية واسعة في الإمارة التي تحتضن اليوم عشرات المشاريع التي نشأت فيها وتتخصص في بيع هذا المشروب الذي يحظى بشغف أعداد كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال هذه الخطوة التي نسعى من خلالها لاكتشاف أفضل تجربة لتناول القهوة في دبي، نكتشف مزيداً من الفرص التي يمكن من خلالها الترويج للإمارة كإحدى أهم المدن العالمية التي توفر لزوارها هذا المشروب الذي يرتبط به الملايين في مناطق متفرقة من العالم».

تصويت

يتضمّن الدليل في إطار المسابقة شرحاً لأسلوب الاختيار والتصويت، وكذلك رابطاً يمكن الدخول من خلاله إلى قائمة الاختيار، حيث تم تدوين أسماء جميع المقاهي المشاركة في المسابقة في الدليل، مصحوبة بخريطة توضح مكان المقهى في دبي، بما ييسر الوصول إليه، فيما سيُغلق التصويت في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم 20 يناير الجاري، وسيتم إعلان الفائزين يوم 24 من الشهر نفسه.