«ذي وندر مايز» في ضيافة حديقة «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «حديقة أم الإمارات»، استضافة الوجهة التعليمية والترفيهية الجديدة «ذي وندر مايز»، وهي عبارة عن متاهة متنقلة تغطي مساحة تزيد عن 30 ألف قدم مربع.وتم تصميم المتاهة - في موقع داخل «حديقة المساء» - من هيكل فولاذي قائم بذاته يستخدم 3500 متر مربع من المشمع البلاستيكي، و8000 متر من حبل «البولي بروبلين» شديد التحمل، و1700 متر من الأنابيب البلاستيكية، لإنشاء مسارات وممرات مختلفة ومتداخلة، يبلغ طولها 3000 متر.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي في حديقة «أم الإمارات»: منذ افتتاح الحديقة عام 2015، وتركيزنا منصب على إثراء تجربة زوارنا، وتقديم كل جديد من حيث استضافة الأحداث والاحتفالات والأنشطة المتنوعة التي تتماشى مع رؤية الحديقة، مشيرةً إلى أن «ذي وندر مايز» تقدم تحدياً عقلياً وجسدياً متميزاً ما يجعلها الوجهة الترفيهية الجديدة في إمارة أبوظبي لتناسب كافة الأعمار والمهارات والقدرات.

كما تم تصميم وتطوير «ذي وندر مايز»، التي ستبقى مفتوحة أمام الجمهور يومياً من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً حتى نهاية الموسم الحالي أبريل المقبل، على شكل وحدات وسيتم تغيير تكوين المسارات بشكل منتظم، لضمان حصول الزوار على تجربة مثيرة ومتجددة في كل مرة يزورون فيها المتاهة واكتشاف الانعطافات والطرق المسدودة.

ومنذ إعادة تطويرها وافتتاحها، استضافت حديقة «أم الإمارات» أكثر من 150 فعالية تتعلق بالفنون والثقافة، والموسيقى، واللياقة البدنية، والمأكولات، والمجتمع والأعمال الخيرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الباقات التعليمية لطلاب المدارس.