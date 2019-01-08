بريطانيا توعي الأطفال بالنوم الصحي

المصدر: إعداد: سيد صالح

قررت المدارس الابتدائية في بريطانيا تقديم دروس في كيفية النوم الصحي لتلاميذها، في محاولة لعلاج مشكلة الأرق وما يترتب عليه من اضطرابات عصبية، التي تزايدت على نحو لافت خلال الآونة الأخيرة لدى التلاميذ الصغار في البلاد.

وأفادت «ذي غارديان» أمس، أنه سيتم تقديم الدروس بدءاً من نهاية العام الدراسي الجاري، وسَتُوَجّه إلى المدرسين أولاً، وسيتولى الاتحاد البريطاني للتعليم الشخصي والاجتماعي والصحي، بالتعاون مع قسم طب النوم بمستشفى «إيفيلينا» للأطفال بلندن.

وذكرت أن الدروس ستركز بالأساس على تعليم المدرسين استراتيجيات محددة ثم يعلمونها هم بدورهم للتلاميذ بشأن كيفية النوم، تتضمن توعية التلاميذ بأهمية النوم ومدى احتياجهم الصحي له.