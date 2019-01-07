«المسرح العربي» ينطلق بمشاركة 650 فناناً

المصدر: القاهرة - جنا حماد

تنطلق بالقاهرة في 10 يناير الجاري، فعاليات الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، بمشاركة 650 فناناً وكاتباً وناقداً، و27 عرضاً مسرحياً، وعشرات الندوات والملتقيات الفكرية والورش، كما تنافس أيضاً 9 عروض على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقيمتها 100 ألف درهم.

مسارات

وأكدت وزير الثقافة المصري، د. إيناس عبد الدايم، أن استضافة مصر لهذا الحدث، خير دليل على أمنها واستقرارها، وأن القاهرة خلال مدة انطلاق المهرجان، ستكون «منورة» بالمسرحيين العرب. وقالت خلال مؤتمر صحافي بالمجلس الأعلى للثقافة، إن المهرجان بتقديم 27 عرضاً مسرحياً في 3 مسارات، تقدم عروضها في القاهرة ومدن أخرى، المسار الأول: عروض مهرجان المسرح العربي، التي اجتازت التنافس، واختارتها لجنة اختيار العروض العربية، وعدد هذه العروض 9.

المسار الثاني: عروض تتنافس في المرحلة النهائية من النسخة 8، من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي اختارتها اللجنة العربية لاختيار العروض، وعدد العروض 8. أما المسار الثالث، فهو عروض تختارها وزارة الثقافة لتقدم عروضها في إطار المهرجان بمواقع و مدن مختلفة.