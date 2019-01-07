«أمسيات» الموسيقية تعود مجدداً غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج العروض الموسيقية الشهير «أمسيات» مع إقامة حفلين موسيقيين مميزين يومي 8 و9 يناير على مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي.

وتستضيف سلسلة «أمسيات» فنانين من جنسيات مختلفة في العاصمة الإماراتية للاحتفاء بالأنماط الموسيقية المتنوعة من مختلف الثقافات، بهدف تعزيز التبادل الثقافي وإحياء التقاليد الموسيقية العريقة. وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعد عروض «أمسيات» الموسيقية جزءاً من مهمتنا لتطوير برامج موسيقية تسلط الضوء على التراث الموسيقي العالمي، وتسهم في إحياء الأنماط التقليدية وإعادة تقديمها بأساليب معاصرة، تعزيزاً للابتكار الفني والحوار بين الموسيقى والشعر في المجتمع».