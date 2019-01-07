«نيودلهي للكتاب» يكرّم حبيب الصايغ

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت إدارة معرض نيودلهي الدولي للكتاب مساء أول من أمس، خلال حفل احتفائها بإمارة الشارقة ضيف شرف دورة المعرض 27، الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على جهوده الكبيرة في خدمة الثقافة الإماراتية والعربية.

ووجه حبيب الصايغ بمناسبة التكريم رسالة إلى الكتاب والمثقفين الهنود قال فيها: «لو عدنا إلى العلاقة بين الهند والإمارات فسوف نعود إلى أعماق ضاربة في التاريخ. الهند تضيء ذاكرتنا الفردية والجمعية في الإمارات بذلك الشعاع البهي منذ كانت كلمة «السفر» عند آبائنا وأجدادنا مرادفة لكلمة الهند، كما لو كانت الهند كل عالمنا الخارجي».