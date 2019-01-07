«الشارقة للتراث» يشارك في «النهضة الثقافي 10»

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة 10 من مهرجان النهضة التراثي الثقافي الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية، في منطقة الليسيلي، وانطلقت فعالياته الخميس الماضي، وتختتم اليوم، حيث تنوعت مشاركة المعهد طوال أيام المهرجان الخمسة لتقدم أنشطة وفعاليات جاذبة ومميزة، ومعارض متنوعة للأطفال والعائلات.

وقال د. عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: يحرص المعهد على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالتراث، وتسعدنا المشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان النهضة التراثي الثقافي الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية فرع الليسيلي، تحت رعاية كريمة من قبل حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وتأتي نسخته العاشرة مع إطلالة عام التسامح، وكأننا نستقبل عام التسامح من خلال مهرجان تراثي ثقافي إماراتي مميز.

وأضاف المسلم: تنوعت فعاليات المعهد في المهرجان من خلال مشاركة مميزة بمعرض الحلي بـ10 لوحات، ومشاركة بالعالم الافتراضي للقصص الخرافية الإماراتية، بالإضافة إلى عرض إصدارات المعهد.