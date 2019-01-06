الجائزة تهنئ محمد بنيس فوزه بـ«الإبداع العربي 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

هنأت جائزة «الشيخ زايد للكتاب»، الشاعر المغربي الكبير، محمد بنيس، عضو هيئتها العلمية، فوزه بجائزة «الإبداع العربي 2018»، للمنتدى الثقافي اللبناني في باريس.

وقال الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، د. علي بن تميم: «فخورون بفوز د. محمد بنيس بجائزة الإبداع العربي، فهو أحد أهم شعراء الحداثة في العالم العربي، وأحد أهم القامات الثقافية العربية المعاصرة».

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يذكر أنّ الشاعر محمد بنيس، حصل من جامعة «محمد الخامس» في الرباط، على دبلوم الدراسات العليا في موضوع ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، وعلى دكتوراه دولة في موضـوع الشعــر العربــي الحديــث.

وقد نشر قصيدته الأولى عام 1968، في جريدة العلم في الرباط، ومن ثم في عام 1969، في مجلة «مواقف»، التي كان يشرف على إصدارها في بيروت الشاعر أدونيس، كما نشر في نفس العام، ديوانه الأول «ما قبل الكلام».