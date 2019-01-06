«ورشة» يستعرض التجربة الآسيوية في رسوم كتب الأطفال

المصدر: نيودلهي - البيان

نظّم برنامج «ورشة» التابع لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، ورشة عمل فنية للرسامين، على هامش مشاركة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين -الجهة المنظمة للجائزة-، في فعاليات اختيار الشارقة ضيف شرف الدورة 27 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب المقامة في الفترة من 5 وحتى 13 يناير الجاري.

خصائص أسلوبية

واستعرضت الورشة التي قدّمتها دار «تارا للنشر» في مدينة شيناي الهندية خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير الجاري، التجربة الآسيوية في تصميم وتنفيذ رسوم الكتب، مقدمة أبرز الخصائص الأسلوبية في تصميم الكتب والمعايير المتبعة لطباعة رسومها.

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شارك في الورشة 5 رسامين من 5 دول عربية، حيث شاركت الرسامة علياء الشامسي من الإمارات، ومن لبنان كل من حسان زهرالدين، وثمار حلواني، أما من سوريا فشاركت الرسامة ريما كوسا، ومن مصر، شاركت الفنانة سحر عبدالله.

وشهد المشاركون في الورشة جلسة نقاشية حول ماهية الرسم، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان ماذا يعني تصميم الكتاب، تمكنوا خلالها من تقديم أفكارهم ومشاركة آرائهم حول أعمالهم التي تم إنتاجها في الماضي، ومناقشة مشاريع أعمالهم المستقبلية.

خبرات جديدة

وعن المشاركة، قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نحرص من خلال جائزة اتصالات لكتاب الطفل على فتح المجال أمام الرسامين المحليين والعرب عبر برنامج ورشة للتعرف إلى تقنيات الرسم الخاصة المتبعة في الهند والمنطقة الآسيوية، كونها تمتاز بمضامين وخيارات فنية كبيرة تسهم في إثراء معارفهم، وتضيف خبرات جديدة إلى مخزونهم الإبداعي، ما يسهم في تنويع المواد الفنية التي تتضمنها الكتب، والانفتاح على كل ما هو جديد على صعيد رسومات الكتب وتصاميمها».