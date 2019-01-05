مهرجان «الوفاء» يحتفي بالتراث والثقافة في دورته العاشرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

فعاليات ثقافية وفنية ومجتمعية متنوعة، تضيء على سيرة وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سطان آل نهيان، وتحتفي بالتراث والثقافة الإماراتيين، يزدان بها مهرجان الوفاء برأس الخيمة، في دورته العاشرة، والتي انطلقت أول من أمس، تحت شعار «عام التسامح»، إذ تستمر فعاليات هذا المهرجان والذي تنظمه جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، حتى الـ 11 من يناير الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.

وحضر فعاليات انطلاق المهرجان الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري الرئيس الفخري لجمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح.

وأكد الخاطري، خلال الحفل، أن تنوع الفعاليات والاحتفالات في رأس الخيمة يمثل تجربة رائدة، وهو ما يتجسد في هذا المهرجان التراثي، من خلال تشجيع السياحة المحلية والعالمية عبر استقطاب شرائح مختلفة من المجتمع، بالإضافة لتسليط الضوء على الموروث بمفرداته والثقافة المحلية، وعبر ذلك تحفيز ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على الإمكانيات التجارية والثقافية التي توفرها الإمارة، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية ومشجعة تقوم بها الكوادر الوطنية الشابة.

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ومن جهته، قال خميس الصغير رئيس جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، إن المهرجان في دورته العاشرة، يقوم على باقة فعاليات تراثية وفنية وسياحية وينظم بمشاركة أكثر من 50 متجراً من أصحاب المشاريع الوطنية مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتقديم عديد الفعاليات التراثية التي تحتفي بالموروث الشعبي والتركيز على البيئات المحلية «البحرية والجبلية والبدوية»، والفعاليات الخاصة بالأطفال، وبرامج التدريب على صناعة الحلوى والمأكولات الشعبية.

وأشار الصغير إلى أن المهرجان يطلق مسابقة التاجر الصغير وتوفير المساحة المخصصة لمشاريع الأطفال لخوض تجربة ممارسة التجارة، بهدف تشجيع أجيال المستقبل على تبني وإقامة المشاريع الخاصة بهم، وتشجيع الطلبة على الإبداع والابتكار وتحفيزهم من خلال الجوائز وفق اشتراطات الأكثر مبيعاً وطريقة عرض المنتجات وجذب الزبائن وتشجيعهم على الشراء.

وأضاف الصغير: يستهدف المهرجان تسليط الضوء على سيرة وإنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عبر استضافة الأدباء والمفكرين في المقهى الثقافي، وإلقاء الضوء على إنجازات دولة الاتحاد، والنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.