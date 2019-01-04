(فيديو) أستراليا تودّع 2018 بعاصفة ترابية ضخمة

المصدر: البيان الالكتروني

ودّعت ساوث ويلز في أستراليا العام الماضي بعاصفة ترابية ضخمة هبّت على وسط المنطقة، تم على إثرها إلغاء الكثير من الاحتفالات التي كان مقرر إقامتها في الهواء الطلق، وفق "يورونيوز".

وأكدت برونوين ألدر، التي صورت اللقطات لـ "رويترز" أنها لم تر من قبل عاصفة ترابية كهذه، مشيرة إلى سحابة الغبار الأحمر الكثيف وصلت إلى المنطقة عند الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعات من قدوم العام الجديد.