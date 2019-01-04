بالفيديو.. كلب ينقذ قطاً من الغرق

المصدر: البيان الالكتروني

يصف الفرنسيون العداوة الدائمة بين شخصين بتعبير "مثل الكلب والقط"، لكن الفيديو الذي نشرته قناة (CNEWS) التلفزيونية الفرنسية عبر حسابها على تويتر يدحض المقولة على الأقل لدى الحيوانين المعنيين.

كلب، والذي يعرف بعداوته للقط، لمح قطا يعاني الامرين في بركة ماء ويقترب من الغرق، فلم يأل جهداً لمساعدته واخراجه من مأزقه، فسارع لنجدته، لكن القط ساوره ظن السوء فقابل منجده بمخالبه، قبل أن يفهم أن الكلب لا يريد له الشر، بل الخير وكل الخير.

شاهدوا نجدة الحيوان لعدوه الحيوان وقت الشدة!.