سير خطوط وفنون في «التمرد المنضبط»

المصدر: دبي ـ البيان

في معرضه «التمرد المنضبط» يلقي الفنان وسام شوكت الضوء على مسيرته المهنية كونه أحد رواد الخط العربي، الذي يحافظ ضمّن أعماله الحالية على واقعه المعاصر، حيث يحتوي المعرض على أعمال من سلاسل عدة استخدم فيها خط «الوسام»، إضافة إلى تجارب جديدة استخدم فيها خط «الثُلُث»، والذي يُعد جزءاً من التاريخ العريق لفن الخط العربي. ويتضمّن المعرض أيضاً أعمالاً من «أشكال الخط»، وهو مزيج من فن الخط العربي.

تُلخَّص أعمال شوكت بمعرض «التمرّد المنضبط» الذي يستضيفه مركز تشكيل بدبي، بدءاً من 22 الجاري، وحتى 5 مارس المقبل، الخروج على المألوف في أشكال الحروف، حيث يبتكر فيه أشكالاً وإيقاعات جديدة مستنداً إلى الرموز والقيود القائمة في الخط العربي.