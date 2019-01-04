جديد «الناشر الأسبوعي» يواكب حركة التأليف والقراءة والإصدارات

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت هيئة الشارقة للكتاب، أخيراً، عدداً جديداً من مجلة «الناشر الأسبوعي»، والذي تضمن موضوعات تواكب حركة النشر والتأليف والقراءة، وأخبار الإصدارات الجديدة، وتصدر العدد الثالث من المجلة التي تصدرها الهيئة بالتعاون مع مجلة «ببليشرز ويكلي» العريقة، تقرير موسع عن احتفاء الهند بالشارقة ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2019، كما اشتمل العدد على تقرير حول مرور 10 سنوات على انطلاقة جائزة اتصالات لكتاب الطفل.

وفي افتتاحية العدد أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد العامري، أهمية صناعة النشر في نهضة المجتمعات، ونشر ثقافتها في العالم، وتمكينها من فتح باب الحوار مع مختلف الثقافات، فضلاً عن حفظ ذاكرة المجتمعات، فيما كتب مدير تحرير المجلة، علي العامري عن احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، التي تنطلق في 23 أبريل المقبل، تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً».